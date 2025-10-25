米国のトランプ大統領は２４日、第２次政権発足後初のアジア歴訪に向け、米ワシントン郊外のアンドルーズ空軍基地を出発した。日中韓などと２国間の「ディール（取引）」を重ね、米国の経済的利益の確保を狙う構えだ。（ワシントン支局池田慶太）トランプ氏は記者団に、２８日に会談予定の高市首相について「素晴らしい関係を築くだろう」と語った。第１次政権時、トランプ氏は安倍首相（当時）と蜜月関係を築き、アジア政