J１で最下位のアルビレックス新潟のJ２降格が決定した。10月25日にJ１第35節の８試合が各地で開催。残留圏の17位・横浜F・マリノスがサンフレッチェ広島に勝利した結果、同日に試合がなかった新潟との勝点は15に。残り４試合でその差を埋めることができず、新潟の降格圏の18位以下が確定した。クラブは公式サイトで「アルビレックス新潟を日頃よりご支援いただいている皆様へ」と題し、中野幸夫代表取締役社長の声明を発表し