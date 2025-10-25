新潟がJ２降格決定直後に声明「トップチーム強化、組織運営の至らなさが、このたびの結果をまねいた」
J１で最下位のアルビレックス新潟のJ２降格が決定した。
10月25日にJ１第35節の８試合が各地で開催。残留圏の17位・横浜F・マリノスがサンフレッチェ広島に勝利した結果、同日に試合がなかった新潟との勝点は15に。残り４試合でその差を埋めることができず、新潟の降格圏の18位以下が確定した。
クラブは公式サイトで「アルビレックス新潟を日頃よりご支援いただいている皆様へ」と題し、中野幸夫代表取締役社長の声明を発表した。
「本日、10月25日（土）の試合結果により、当クラブの来シーズンのJ２リーグ降格が決定いたしました。常日頃から多大なるご支援やご声援でチームを鼓舞してくださるサポーターの皆様、パートナー企業の皆様やホームタウン関係者の皆様、後援会員をはじめとした各種会員の皆様、当クラブに関わるすべての方々のご期待に応えられず、J２降格という結果になりましたことを、クラブを代表して深くお詫び申し上げます」
さらに「シーズンを通じて選手・チームスタッフ、クラブスタッフは取り組みを続けましたが、トップチーム強化、組織運営の至らなさが、このたびの結果をまねいたものと、責任を重く受け止め、真摯に反省しております」と続ける。
今後について、「まずは、今シーズンの残り４試合を、来シーズンに向けたクラブ再生の契機とするべく、今一度チーム一丸となり、新潟の勝利を願う皆様の想いとともに、全力を尽くして戦い抜く所存です」と伝える。「そして、今シーズンの悔しさを力に変え、来シーズンからの再起につなげてまいります。これまで以上に、結果にこだわり、再びJ１リーグ昇格を果たすべく、一歩一歩確実に進んでまいります」
最後に、「アルビレックス新潟は、クラブを応援してくださるすべての皆様とともにあります。新潟で愛され、J１の舞台で再び躍動をするために、クラブ一丸となって再起を図ってまいります。これからも当クラブへのご支援とご声援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と結んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
