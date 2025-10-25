広島から２５日に戦力外通告を受けた磯村嘉孝捕手（３２）は、現役引退を表明した。「もう１軍で通用しないので２軍にいるわけで。毎年ケガをしていますし、パフォーマンスを出そうとすると、ケガをするまでやらないといけない。来年（現役続行）は、ないかなと思います」。中京大中京から２０１０年度ドラフト５位で広島に入団。献身的な姿勢で投手陣を引っ張り、勝負強い打撃を見せつけて１９年には自己最多６５試合に出場し