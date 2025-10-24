高市総理はきょう、国会で就任後初めての所信表明演説に臨みます。演説では、物価高対策などに重点を置く方針です。総理大臣の所信表明演説は、政権の運営方針や取り組む重点課題などを明らかにするものです。高市総理は就任後初めてとなる演説で、物価高を含む経済対策に重点に置き、強い経済に向けた、決意を語る方針です。具体的には、▼ガソリン税の暫定税率の早期廃止や、▼いわゆる「年収103万円の壁」の引き上げに向けた議