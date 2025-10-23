富山市のホテルで夕食を食べた県外からの宿泊客のうち54人が下痢や腹痛などの症状を訴えたことがわかりました。市は腸管凝集付着性大腸菌による食中毒と断定し、このホテルをきょうから3日間の営業停止としました。食中毒が発生したのは富山市田刈屋のホテル草津です。市によりますと、長野県からこのホテルに宿泊したスポーツチームのメンバーが下痢や発熱、おう吐などの症状を訴えたと今月16日に連絡がありま