大阪桐蔭・中野大虎インタビュー（後編）大阪桐蔭の歴代キャプテンには、卓越したキャプテンシーを誇る選手たちが数多くいたが、中野大虎（だいと）もまた、その系譜に名を連ね、記憶されていくであろうキャプテンだった。その中野が、ここからは投手として生きていく。では、"投手・中野"は何を持っているのか。大阪桐蔭のキャプテンにしてエースの中野大虎photo by Tanigami Shiro【頭をフル回転して打者を抑える実戦派】