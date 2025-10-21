【ソウル共同】韓国外務省報道官は21日の定例記者会見で、自民党の高市早苗総裁が首相に選出されたことを受け「日本の新内閣と緊密に意思疎通し、韓日関係の肯定的な流れを続けていくために協力する」と述べた。高市氏は韓国で「極右」とも評される。李在明政権は関係安定に注力しており、日本の新政権の出方に期待と警戒が入り交じる。韓国メディアは高市氏の首相選出を「初の女性首相」「紆余曲折の末」などと速報した。聯合