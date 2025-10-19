プラモデルファンの度肝を抜く“食べ物模型”シリーズに、新たな刺客が登場。グッドスマイルカンパニーは10月17日、StudioSYUTO／秋東精工が手がける新作プラモデル 「おにぎりプラモ 赤飯」 の予約受付を開始しました。価格は税込1870円で、発送予定は2026年3月。予約は2025年10月17日から11月19日までです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】この「おにぎりプラモ 赤飯」の最大の特徴は、パーツ総数1776個と