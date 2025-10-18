Photo: »³ÅÄÍÎÏ© ¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥¸¡¼¥ó ¥³¥Þ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Îµ­»ö¤Ç¤¹¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¡¢11¥«½ê¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢ËÉ¿åËÜ³×¡£¤³¤Î3Í×·ï¤¬Â·¤Ã¤¿ºâÉÛ¡ÖFOLIO2.0 Noble¡×¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£É¬Í×¤Ê¤ª¶â¤¬¤¹¤°¤Ë¼è¤ê½Ð¤»¤ëÀ°ÍýÀ°ÆÜÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¿åÅ©¤òµ¤¤Ë¤»¤º»ý¤ÁÊâ¤±¤ë°Â¿´´¶¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÆü¾ï»È¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£¥«¥Õ¥§¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤­¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢Ã¼Àµ¤ÊÐÊ¤Þ¤¤