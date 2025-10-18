大谷「先制点を与えないことが大事」→初回に自ら先制点【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。衝撃の1試合3発、7回途中10奪三振無失点で勝利に導いた。そんな中、試合前の会見で放った発言が話題になっている。初回の「投手・大谷」は先頭のトゥ