韓国の有名ファッション誌・ＷＫｏｒｅａが１５日、現地で「第２０回乳がん啓発キャンペーンチャリティーイベント」を開催するも、その様子が「まるでセレブパーティー」と物議を醸す中、ドラマ「力の強い女ト・ボンスン」「未知のソウル」などで知られる人気女優のパク・ボヨン（３５）が、イベント前に行われたフォトセッションを主催側から拒否されていたことが判明したと１８日、現地メディアの毎日経済などが報じた。