俳優・芳根京子（28）の喜びの報告に祝福の声が寄せられている。【映像】芳根京子、ナイトプールでの水着ショット＆驚きの近影これまでにInstagramで、夏休みに訪れたハワイでサーフィンを楽しんでいる様子や、水着姿で波打ち際に座っている動画、ドラマ撮影のオフショットなど仕事やプライベートの様子を発信してきた芳根。2025年7月7日には、舞台で共演した俳優・柚希礼音（46）のInstagramに登場し、水着姿でナイトプール