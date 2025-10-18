初回先頭打者で一発→第3打席で特大弾【MLB】ドジャース ー ブルワーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。第1打席で9試合ぶりとなるポストシーズン3号ソロを放つと、4回に飛距離469フィート（約142.9メートル）の超特大弾を叩き込んだ。米メディアは規格外の数字に目を丸くした。初