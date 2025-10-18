初回先頭打者で一発→第3打席で特大弾

【MLB】ドジャース ー ブルワーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。第1打席で9試合ぶりとなるポストシーズン3号ソロを放つと、4回に飛距離469フィート（約142.9メートル）の超特大弾を叩き込んだ。米メディアは規格外の数字に目を丸くした。

初回のマウンドで3者連続三振を奪った直後、目の覚めるような一発だった。フルカウントからキンタナの6球目のスラーブを右翼最上段まで運び、確信歩きを見せた。打球速度116.5マイル（約187.5キロ）、飛距離446フィート（約135.9メートル）、角度25度の特大弾だった。第2打席は四球だった。

さらに4回もゼロに抑えて迎えた第3打席だった。右腕パトリックがカウント3-1から投じたボール気味のカッターを強振。球速度116.9マイル（約188.1キロ）、飛距離469フィート、角度33度でさらに上段まで届く一発だった。

米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」の公式X（旧ツイッター）は直後に「ショウヘイ・オオタニ、今夜2本目のホームラン！今回の一打はなんと469フィート」、地元メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マッケイン記者も「ショウヘイ・オオタニが放ったホームランは469フィートの特大弾！ その打球はなんと、ライトスタンド上部のパビリオン（屋根）の上に着弾」、米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」も「469フィート OMG」と頭を抱えた。（Full-Count編集部）