聞いたことはあるけれど、自分には関係ない。「あおり運転」による被害について、そう感じている人もいるのではないでしょうか？今回は、子どもを乗せた運転中にあおられ、地獄のような思いをしたという女性から話を聞きました。◆いよいよ夏休み！5歳の娘と実家へ都内在住の加賀亜美さん（仮名・33歳）は5歳の女の子の母。夏休みは仕事で忙しい夫を残して、少し離れた実家に顔を出す日も多いそうです。「夫の休みは、お盆時