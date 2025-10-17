女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2020年10月28日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝よく聞く離婚の理由のひとつに、金銭感覚の違いがあります。夫婦までいかなくても、恋人が同棲すると、お金に対する態度への違和感から破局することもあるようです。そんな経験をした女性に話を聞いてみました。◆半年で同棲が終わった理由