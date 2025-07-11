よその女性が着ている分には気にならない水着でも、自分の彼女となると話は別です。世の男性が「恋人にはNG」と思っている水着には、どんなものが挙げられるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「愛する彼女には『できれば着てほしくない水着』」をご紹介します。【１】危なっかし過ぎる「チューブトップや紐パンツ」「いつ紐が解けるかと気が気じゃない」（20代男性）というように、「