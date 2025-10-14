劇場版『チェンソーマン レゼ篇』より、マキシマム ザ ホルモンの挿入歌「刃渡り2億センチ（全体推定70％解禁edit）」が流れる公開後PVが解禁された。また、入場者プレゼント第三弾となる原作者・藤本タツキ描き下ろしのビジュアルカードが、10月18日より配布されることも決定した。【動画】レゼがボムに変身する姿も登場 『チェンソーマン レゼ篇』公開後PVシリーズ累計発行部数3100万部を突破し、現在「少年ジャンプ＋」（集