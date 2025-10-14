韓国で「韓食バイキング（ハンシク・ビュッフェ）」の人気が高まっている。日本でいう食べ放題・盛り放題のサービスだが、日本ではまずお目にかかれないリーズナブルなお値段だ。現地ではビジネスマンを中心に支持を集めているが、喜んでばかりもいられない実情もあるようだ。現地ジャーナリストのノ・ミンハ氏がレポートする。＊＊＊【写真】どこか哀愁漂う？韓国でブームの様相を呈している「食べ放題」メニューソウル地下