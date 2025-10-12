TWICEのナヨンがミューズを務める韓国発のネイルウェアブランド「FINGER SUIT（フィンガースーツ）」から、新シリーズ「SELF PRODUCE NAIL COLLECTION（全4種）」が登場。水光のようにちゅるんとした艶感と、自由にカスタムできるポイントネイルシールが特徴です。ロフト・PLAZA限定で10月7日（火）より先行販売、10月16日（木）からは公式オンラインストアでも販売がスタートします。 韓国