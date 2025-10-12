韓国発「フィンガースーツ」から新登場♡ナヨンが魅せる“わがままMYネイル”コレクション

TWICEのナヨンがミューズを務める韓国発のネイルウェアブランド「FINGER SUIT（フィンガースーツ）」から、新シリーズ「SELF PRODUCE NAIL COLLECTION（全4種）」が登場。水光のようにちゅるんとした艶感と、自由にカスタムできるポイントネイルシールが特徴です。ロフト・PLAZA限定で10月7日（火）より先行販売、10月16日（木）からは公式オンラインストアでも販売がスタートします。

「SELF PRODUCE NAIL COLLECTION」は、水光ネイルのような透明感のある仕上がりに、ホログラム×シルバーのポイントネイルシールを重ねて自分好みにデザインできる新シリーズ。

貼る場所もカラーの組み合わせも自由自在で、その日の気分に合わせた“わがままMYネイル”を楽しめます。まるでサロン級の仕上がりを、自宅で手軽に叶えられるのも嬉しいポイント♡

マスカラ界に新星♡キングダムから新色「トゥインクルブラック」登場

全4種のラインアップ＆価格一覧

DAINTY：繊細なピンクベージュが魅力。やわらかい印象の手元に。

SPINEL：透明感のあるラベンダートーンが上品。

ICY FLUFFY：淡いブルーホワイトでクールにきらめく。

LUCENT：シルバーの輝きでトレンド感たっぷり。

今回登場するのは、異なる魅力を持つ全4デザイン。どれも指先を上品に彩る絶妙カラーです。

価格はすべて\1,958（税込）。10月7日（火）よりロフト・PLAZA限定で先行発売、10月16日（木）から公式オンラインストアでも購入可能です。

ネイルをもっと自由に楽しむ“ポイントネイルシール”

同時発売の「ポイントネイルシール」は、ホログラムやシルバーを基調としたデザイン。貼るだけで簡単に、まるで自分だけのオリジナルネイルが完成します。

重ねるだけで印象が変わるので、デートの日は華やかに、オフィスでは控えめに…と、TPOに合わせたアレンジも自在。セルフネイルをもっとクリエイティブに楽しめるアイテムです♪

指先から、自分らしさをプロデュース♡

TWICEナヨンがミューズを務める「フィンガースーツ」が提案する新しいネイルのかたち。

艶めく水光ネイルと自由なアレンジで、“なりたい自分”を指先から叶えましょう。ファッションの一部として楽しめるセルフプロデュースネイルで、毎日がもっと特別に♡