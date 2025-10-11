ヘンリー王子が英国滞在時の警察による警護を復活させるよう新たな要求をした。英国の納税者負担となることだ。英紙ミラーが１０日、報じた。ヘンリー王子は、内務大臣シャバナ・マフムード氏に手紙を書き、英国の要人警護を統括する「王族・要人警備委員会（ロイヤル・アンド・ＶＩＰ・エグゼクティブ・コミッティー＝Ｒａｖｅｃ）」に対し「独自の規則を遵守」し、母国滞在中にどのような保護を受けるべきかを決定するための