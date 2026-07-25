新たな出発の地、南アフリカでの挑戦2026年2月、南アフリカ・ポチェフストルーム。日本から13000キロ以上離れたこの地で、新たなスタートを切ったアスリートがいる。やり投でパリオリンピック（2024年）とブダペスト世界陸上（2023年）を制した北口榛花（28）だ。【写真をみる】「目線のブレを抑える」北口選手の新フォーム彼女はノースウエスト大学を拠点に、2か月半の合宿生活を送っていた。広大な敷地はもはやひとつの街のよう