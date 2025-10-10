ハマスによる奇襲で殺害または拘束された人々のための式典が行われる様子/Menahem Kahana/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）トランプ米大統領は９日、パレスチナ自治区ガザ地区で拘束されている人質が１３日か１４日に解放されると明らかにした。イスラエルとイスラム組織ハマスが和平案の第１段階の合意に正式調印するのに合わせて中東を訪問する意向も示した。イスラエルとハマスは前日に、人質の解放と、イスラエル軍が合意したライン