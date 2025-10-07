三重県名張市で軽乗用車が横転し、高校生を含む男女5人が死亡、1人が重傷を負った事故で、県警は7日、司法解剖の結果、少なくとも1人の遺体からアルコールが検出されたと発表した。捜査に支障があるとして、何人から検出したか明らかにしていない。県警は運転手の特定を進め、飲酒運転の可能性がなかったか調べる。県警によると、死亡した16〜23歳の5人は、頭や胸などを強打したことが死因だった。事故は3日未明、名張市の国