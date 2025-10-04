¡ÖNumbers to know¡×¤Ç¤Ï¡¢Digiday JapanÊÔ½¸Éô¤¬º£½µ¡Ê9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ë¡¢Glossy¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¿ô»ú¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£1Ëü6000·ï¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó¡¢¡ÖMaybe it¡Çs Maybelline¡×Éü³è¤Ç¥½¡¼¥·¥ã¥ë¸ÀµÚ¿ô1Ëü6000·ï¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó¡ÊMaybelline¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥ê¡¼¡¦¥µ¥¤¥é¥¹¤ò¿·¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ë·Þ¤¨¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡ÖMaybe it¡Çs Maybelline¡×¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¡£¥È¡¼¥¯¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡ÊTalkwalker¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï²áµî1Ç¯´Ö¤Ç