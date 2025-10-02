俳優の桜田通（33）が2日、都内で「MUSINSA TOKYO POP−UP STORE 2025」オープニングイベントに出席した。韓国を代表するファッションプラットフォームのMUSINSA（ムシンサ）が、その世界観を体験できるポップアップストアを3日から26日まで、東京・渋谷のMEDIA DEPARTMENT TOKYOでオープンする。店内を回り「普段、オンラインで見るアイテムがたくさん並んでいて、楽しい空間だなと思いました」と話した。「らしさ、MUSINSA」がコ