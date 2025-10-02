2025年慶州（キョンジュ）アジア太平洋経済協力体（APEC）首脳会議を広報するため、歌手G−DRAGON（ジードラゴン）ら韓国を代表する各界のスターが総出動した。韓国外交部APEC首脳会議準備企画団は10月2日、映画監督パク・チャヌク、サッカー選手の朴智星パク・チソン）、ガールズグループIVE（アイブ）のウォニョン、シェフのアン・ソンジェ、DJのPeggy Gou（ペギー・グー）らが出演する特別広報映像を公開した。ニューヨーク