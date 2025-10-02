BTS・J-HOPEのステージがスクリーンで再び蘇る。【写真】J-HOPE、日本人俳優と意外なツーショットBTSは10月1日、公式SNSを通じて映画『j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' THE MOVIE』のメインポスターを公開した。本作は、6月13日・14日に高陽（コヤン）総合運動場主競技場で開催された「j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' FINAL」の様子を収録したもので、11月に公開予定だ。映画には、会場で初披露されたソロシングル『Killin’ It