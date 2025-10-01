中国が独自開発した有人飛行船「祥雲」AS700がこのほど西南地域で初飛行を終えた。飛行中、AS700は独特の「雲の上の視点」から完成・開通したばかりの花江峡谷大橋を撮影した。中央テレビニュースが伝えた。「祥雲」AS700は中国が独自開発した有人飛行船で、最大航続距離700キロメートル、最大飛行時間10時間という優れた性能を持ち、独自の推力ベクトル同期サーボ制御技術により、直径150メートルほどの最小限の条件を満たす簡易