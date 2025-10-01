ポストシーズン初戦【MLB】カブス 3ー1 パドレス（日本時間1日・シカゴ）カブスは30日（日本時間10月1日）、本拠地で行われたパドレスとのワイルドカードシリーズ（WCS）初戦を3-1で制した。2回に先取点を許すも、5回には鈴木誠也外野手に同点ソロが飛び出すなど2点を奪って逆転した。カブスは2回の守備でメリル、ボガーツに連打を浴びて失点。それでも5回に先頭の鈴木がポストシーズン初、レギュラーシーズンから5戦連発とな