経済同友会の会員倫理審査会が、新浪剛史代表幹事について「辞任を求める勧告が相当」とする報告を同友会に提出したことがわかった。同友会は３０日午後にも臨時理事会を開き、新浪氏の処遇を議論する。同友会は９月１１日、違法な成分が含まれた疑いのあるサプリメントの購入問題を受け、新浪氏の処遇を審議する会員倫理審査会を設置。同友会の理事や外部弁護士らを交え、処分の是非を議論してきた。新浪氏は問題発覚を受け代