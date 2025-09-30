カレーといえばインドを思い浮かべる方が多いかもしれませんが、そのお隣の国スリランカにも、スパイスとココナッツの香りが際立つ魅力的なカレーがあり、近年人気が高まっています。今回は、スリランカカレーの特徴とインドカレーとの違いのほか、食べ方のポイントや、日本の食卓でも作りやすいスリランカ風カレーレシピ3選をご紹介。■スリランカカレーとは？スリランカカレーは、「トゥナパハ」と呼ばれるコリアンダー、クミン