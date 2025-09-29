ＮＴＴ東日本と西日本は２９日、専用のメタル回線（銅回線）を使った固定電話サービス（加入電話）を、２０３５年度をめどに終了する工程表を示した。設備の老朽化や部品の調達難でサービスを維持するのが難しくなるためで、契約者の理解を得た上で、光回線や携帯電話回線を活用した固定電話に移行する。固定電話サービスに使っている専用のメタル回線は、２６年度から段階的に撤去を行う。設備の老朽化が著しい地域を中心に始