ファッションブランド「merry jenny」（メリージェニー）が、人気キャラクター「ミッフィー」の「nijntje」（ナインチェ）デザインを使用したコラボレーションアイテムを、9月24日（水）から予約販売している。merry jennyのミッフィーコラボレーションに、70周年記念ナインチェデザインが初登場！今回はミッフィーの生誕70周年を記念して、1955年にオランダで出版されたミッフィーの初めての絵本「nijntje」（ナインチェ）の