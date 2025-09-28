レッズと勝敗は一緒ながら直接対決で負け越し【MLB】メッツ 5ー0 マーリンズ（日本時間28日・マイアミ）シーズン最終戦に運命が決まることになった。メッツは27日（日本時間28日）、敵地でのマーリンズ戦に勝利した。もっとも、ポストシーズン進出は自力で決めることができず、“赤信号”が灯っている。NYファンは「もうダメだ」「年俸総額は4倍なのに……」と落胆と怒りが広がっている。前日の同カードで痛恨の逆転負けを許し