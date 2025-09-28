レッズと勝敗は一緒ながら直接対決で負け越し

【MLB】メッツ 5ー0 マーリンズ（日本時間28日・マイアミ）

シーズン最終戦に運命が決まることになった。メッツは27日（日本時間28日）、敵地でのマーリンズ戦に勝利した。もっとも、ポストシーズン進出は自力で決めることができず、“赤信号”が灯っている。NYファンは「もうダメだ」「年俸総額は4倍なのに……」と落胆と怒りが広がっている。

前日の同カードで痛恨の逆転負けを許し、文字通り絶対に負けられない一戦。ピート・アロンソ内野手の38号、先発クレイ・ホームズ投手が6回1安打無失点の好投を見せて完勝した。それでも、ナインに笑顔はなかった。試合後のインタビューで「頑張れブルワーズ」とアロンソが異例の声援を送ったように、この日はブルワーズを応援しなければいけなり理由があった。

メッツはレッズと全く同じ勝敗でこの日を迎えた。残すポストシーズン進出枠は「1」。今季メッツはレッズに直接対決で負け越しており、最後に滑り込むにはレッズに勝敗で上回る必要がある。果たしてアロンソの願いは届かず、レッズはリーグ最高勝率のブルワーズに7-4で勝利した。

本来であれば、メッツがこれほど苦しむことはなかった。昨オフは大谷翔平投手を上回る歴代最高額の15年総額7億6500万ドル（約1143億円）でフアン・ソト外野手を獲得し、今季の総年俸3億3800万ドル（約505億円）はメジャー2位。トレード・デッドラインでも戦力を整えた。しかし、ソトは活躍したものの、投打がなかなかかみ合わずに後半戦は失速。9月21日（同22日）に4月5日（同6日）以降はずっと守ってきたワイルドカード枠を失った。

ポストシーズン進出には完全に他力頼みとなり、「ニューヨーク・ポスト」紙も「赤信号」として大ピンチを訴える異常事態。金満球団の大苦戦に失意は隠せず、「メッツはもう終わった」「プレーオフに相応しくない」「見事な崩壊劇」「酷いというものじゃない」「お金では幸せは買えない」などと落胆が広がっている。果たしてメッツは、最後の最後に奇跡を掴めるだろうか。（Full-Count編集部）