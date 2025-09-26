中国電力企業連合会（以下、中電連）が9月24日に発表した報告書によると、この5年間、全国の電化率は年平均約1ポイントの上昇幅で着実な成長を維持し、2030年までに全国の電化率は35％前後に達することが明らかになりました。この報告書は中電連が作成した「中国電化年度発展報告2025」で、2025年新型電力システム発展（崇礼）フォーラムで発表されました。報告書によると、2024年の中国の電化率は前年より0．9ポイント上昇し約28