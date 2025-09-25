“ラクなのにきちんと見える” ――そんな理想のパンツスタイルを目指すなら、【studio CLIP（スタディオクリップ）】のスタッフさんコーデが参考になるかも。「無理をしない、自分の体型に合ったオシャレ」（studio CLIP公式オンラインストアより）を心掛けているという、スタッフ・さとみんさんの着こなし術をピックアップ。カジュアルになりすぎず、どこか品が薫る大人のパンツスタイルをぜひチェックして。