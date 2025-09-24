あじかんは、焙煎ごぼうを主原料に“チョコレートのような口どけ”を実現した新感覚スイーツ「GOVOCE（ゴボーチェ）」の新作『GOVOCE ミルク』を、2025年11月1日（土）より自社通販サイトや全国のコンビニ、スーパーなどで販売を開始します。これは、ごぼうの風味を活かしつつも、よりマイルドで食べやすい味わいを追求した新しい商品です。 あじかん 新感覚スイーツ『GOVOCE ミルク』 価格：324円（税込）発売日