ごぼうの栄養と香ばしさを生かした新感覚スイーツ！あじかん『GOVOCE ミルク』

あじかんは、焙煎ごぼうを主原料に“チョコレートのような口どけ”を実現した新感覚スイーツ「GOVOCE（ゴボーチェ）」の新作『GOVOCE ミルク』を、2025年11月1日（土）より自社通販サイトや全国のコンビニ、スーパーなどで販売を開始します。

これは、ごぼうの風味を活かしつつも、よりマイルドで食べやすい味わいを追求した新しい商品です。

あじかん 新感覚スイーツ『GOVOCE ミルク』

価格：324円（税込）

発売日：2025年11月1日（土）

内容量：35g

販売場所：公式オンラインショップ、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアなど

「GOVOCE」は、あじかんが独自開発したカカオを一切使わないスイーツ素材「MelBurd（メルバード）」を商品化したものです。焙煎ごぼうを使用しながら、チョコレートのようななめらかな口どけと風味を実現し、食物繊維を豊富に含み、ノンカフェインであるという健康面でも評価されています。

今回の新作『GOVOCE ミルク』は、「ごぼう風味が強い」「ビター感が強い」というお客様からの声に応え、よりマイルドで食べやすい味わいを追求して開発されました。これにより、より幅広い層の人々にごぼうの新しい可能性と美味しさを体験してもらうことを目指します。

新商品発表会をオンラインで開催

『GOVOCE ミルク』の発売にあたり、オンラインでの新商品発表会が開催されます。開発担当者による開発ストーリーの紹介や、チョコレートジャーナリストの市川歩美氏によるゲスト登壇も予定されています。

日時：2025年10月22日（水）13:00〜14:00

場所：Zoomでのオンライン開催

商品は、「ごぼうの常識を超えていく」をテーマに、伝統食材の価値を守りながら、現代のライフスタイルに合う新しい形で発信する「ごぼうプロジェクト」の一環として誕生しました。

あじかんが提案する、ごぼうを使った新しいスイーツの味わいをぜひ試してみてください。

あじかんの新感覚スイーツ『GOVOCE ミルク』の紹介でした。

