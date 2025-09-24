暑い日の買い物帰り。汗だくになることも少なくないので、水分補給が欠かせないですよね。今この場で飲みたい飲み物と、自宅に持ち帰りたい物は分けて持ち運びたいところですが、よくあるショッピングバッグだと全部一緒に入れてしまいがち…そんな常識を覆すアイテムが、ダイソーのエコバッグ売り場にありました！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：折りたたみショッピングバッグ（お菓子）価格：￥330（税込）サイズ（約