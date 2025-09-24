もっと早く買えばよかった！暑い季節の買い物が快適〜♡300円なのに気が利く100均バッグ

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：折りたたみショッピングバッグ（お菓子）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：42cm×47cm

販売ショップ：ダイソー

これもっと早く買えばよかった！暑い日に嬉しいデザインのエコバッグをGET

暑い日の買い物帰りは、水分補給をしながら帰宅する人も多いですよね。今この場で飲みたい飲み物と、自宅に持ち帰りたい物は分けて持ち運びたいところですが…何個もカバンを持っていくのは邪魔だし面倒。筆者はいつも、買い物用のカバンに一緒に入れていましたが、正直パッとペットボトルが出せなくて不便に思う時もありました。

そんな矢先、ダイソーのエコバッグ売り場で見つけたこちらの商品。ジェリービーンズ柄のカラフルで可愛いバッグですが、とある気の利く特徴がある便利グッズだったんです！

今回ご紹介するのは、その名も『折りたたみショッピングバッグ（お菓子）』。なんと500mLのペットボトルが入るポケット付きのアイテムなんです！ありそうでなかったデザインのエコバッグで、お値段は￥330（税込）。もっと早く買えばよかった〜と後悔するほど画期的です。

エコバッグのサイズは約42cm×47cm。大容量なので、2〜3日分のまとめ買いにも対応できるのがGOOD。

ハンドルは肩にかけられる長さで、太めにデザインされているのがポイント。肩に食い込みにくいので、持ち運びが楽ちんなんです。

ファスナー付きの収納袋も付いており、使わない時はコンパクトに折りたためます。また、フックも付いているのでカバンに取り付けも可能。プチプラなのに至れり尽くせりなアイテムです♡

今回はダイソーの『折りたたみショッピングバッグ（お菓子）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。