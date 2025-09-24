もっと早く買えばよかった！暑い季節の買い物が快適〜♡300円なのに気が利く100均バッグ
暑い日の買い物帰り。汗だくになることも少なくないので、水分補給が欠かせないですよね。今この場で飲みたい飲み物と、自宅に持ち帰りたい物は分けて持ち運びたいところですが、よくあるショッピングバッグだと全部一緒に入れてしまいがち…そんな常識を覆すアイテムが、ダイソーのエコバッグ売り場にありました！
商品名：折りたたみショッピングバッグ（お菓子）
商品情報
商品名：折りたたみショッピングバッグ（お菓子）
価格：￥330（税込）
サイズ（約）：42cm×47cm
販売ショップ：ダイソー
これもっと早く買えばよかった！暑い日に嬉しいデザインのエコバッグをGET
暑い日の買い物帰りは、水分補給をしながら帰宅する人も多いですよね。今この場で飲みたい飲み物と、自宅に持ち帰りたい物は分けて持ち運びたいところですが…何個もカバンを持っていくのは邪魔だし面倒。筆者はいつも、買い物用のカバンに一緒に入れていましたが、正直パッとペットボトルが出せなくて不便に思う時もありました。
そんな矢先、ダイソーのエコバッグ売り場で見つけたこちらの商品。ジェリービーンズ柄のカラフルで可愛いバッグですが、とある気の利く特徴がある便利グッズだったんです！
今回ご紹介するのは、その名も『折りたたみショッピングバッグ（お菓子）』。なんと500mLのペットボトルが入るポケット付きのアイテムなんです！ありそうでなかったデザインのエコバッグで、お値段は￥330（税込）。もっと早く買えばよかった〜と後悔するほど画期的です。
容量も申し分なし！ダイソーの『折りたたみショッピングバッグ（お菓子）』
エコバッグのサイズは約42cm×47cm。大容量なので、2〜3日分のまとめ買いにも対応できるのがGOOD。
ハンドルは肩にかけられる長さで、太めにデザインされているのがポイント。肩に食い込みにくいので、持ち運びが楽ちんなんです。
ファスナー付きの収納袋も付いており、使わない時はコンパクトに折りたためます。また、フックも付いているのでカバンに取り付けも可能。プチプラなのに至れり尽くせりなアイテムです♡
今回はダイソーの『折りたたみショッピングバッグ（お菓子）』をご紹介しました。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。