実業家として活躍する元日本代表サッカー日本代表として2010年南アフリカ、2014年ブラジル、2018年ロシアのワールドカップ3大会でキャプテンを務めた長谷部誠がフランクフルトU-21と日本代表コーチとして新たな一歩を踏み出す傍らで、同じ時代を戦った岡崎慎司がドイツ6部のバサラマインツ監督、柿谷曜一朗が”サッカー文化人”として再出発するなど、トップ選手の引退後のキャリアはさまざまだ。解説者としてメディアに露出したり