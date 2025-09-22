トライネンは直近7登板で5敗を喫した【MLB】ジャイアンツ 3ー1 ドジャース（日本時間22日・ロサンゼルス）ドジャースのブレイク・トライネン投手が“負のスパイラルに陥っている。21日（日本時間22日）、本拠地・ジャイアンツ戦の8回から2番手として救援登板したが、2/3回を投げて3安打2四球で3失点で今季7敗目。直近7試合でまさかの5敗。SNSでもトライネンに対する厳しい声が相次いだ。1点リードの8回にマウンドに上がった右