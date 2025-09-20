トランプ米大統領（ロイター＝共同）【ワシントン、エルサレム共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版は19日、トランプ政権がイスラエルに対し60億ドル（約8800億円）近い巨額の武器売却を計画していると報じた。アパッチ攻撃型ヘリコプター30機や軍用車両3250台が含まれ、議会承認に向けて協議している段階という。同盟・友好国などへの軍事支援に使われる「対外軍事融資（FMF）」の枠組みを適用する見通し。イスラ