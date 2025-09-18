ベーブ・ルースは1920〜21年に113HR【MLB】ドジャース 5ー0 フィリーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）確実に前進している。ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地でのフィリーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、8回に2試合連発となる51号を放った。ベーブ・ルースが持つ偉業まであと「8」、歴代の2位の記録に「4」まで迫っている。本拠地大興奮の一発だった。3点リードの8回無死、ヘスス・ルサルドの6球目