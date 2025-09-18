ベーブ・ルースは1920〜21年に113HR

【MLB】ドジャース 5ー0 フィリーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）

確実に前進している。ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地でのフィリーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、8回に2試合連発となる51号を放った。ベーブ・ルースが持つ偉業まであと「8」、歴代の2位の記録に「4」まで迫っている。

本拠地大興奮の一発だった。3点リードの8回無死、ヘスス・ルサルドの6球目、甘く入ったスライダーを捉えた。打った瞬間の確信弾。打球速度107.8マイル（約173.4キロ）、飛距離408フィート（約124.3メートル）、角度32度の一発を右翼席にかけた。

MLB公式の記録マニアとして知られるサラ・ラングス記者は大谷の51号にまつわる記録を紹介した。その一つが「チーム加入から2シーズンでの通算本塁打数」。大谷はドジャースに加入した昨季54本塁打を放ち、直近2年間で計105発。1920〜21年のベーブ・ルース（ヤンキース／113本）、2001〜02年のアレックス・ロドリゲス（レンジャーズ／109本）に次ぐ3位に入った。

今回の一発で昨季と並ぶ54発ペースとなり、A-RODの記録には1本足りない計算になる。ルースの記録には60本塁打以上が必要となるが、これまでも常識を打ち破ってきた偉才が、果たしてどこまでレジェンドに迫れるだろうか。（Full-Count編集部）