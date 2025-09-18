東京電力によりますと、雷を伴う大雨などの影響で、茨城県で18日午後3時20分時点で一時、2万軒を超える停電が発生しました。午後3時29分現在で、土浦市でおよそ9300軒、ひたちなか市でおよそ3900軒、石岡市でおよそ2200軒が停電となっていました。復旧のめどは立っていないということです。